Micaela Vázquez habló de las declaraciones de Silvina Luna sobre su relación con Gago: "En algún momento estuvimos en paralelo"

Silvina Luna sorprendió a Tamara Petinatto el último fin de semana cuando reveló en PH Podemos Hablar que se enteró que Fernando Gago había terminado con ella cuando vio las fotos del exfutbolita a punto de abordar un avión del brazo de Mica Vázquez. Consultada sobre esta anécdota, la actriz refirió que era ella la que mantenía la relación “oficial” con el ex de Gisela Dulko, aunque reconoció que hubo un momento en el que coincidieron.

“Se enteró tarde creo, Silvina. Se sabía de antes que estábamos juntos, pero me parece que ella no dijo que estaba saliendo y se enteró, sino que estaba manteniendo una relación paralela. No es que dijo ‘me enteré antes o después’, dijo ‘me enteré, después de haber estado con él, que también estaba con Mica”, señaló Micaela en una entrevista con Paparazzi.

“Seguramente fue en el mismo tiempo, pero nosotros veníamos ya de novios hacía unos largos meses cuando saltó todo lo de ellos, así que en realidad fue una confusión, pero sí, en algún momento estuvo en paralelo”, reconoció la actriz, que justificó sus palabras con una anécdota.

“Yo estaba de novia con él y a los meses salió una foto de ellos en Intrusos, y todos empezaron a decir ‘che, pero esta de novio con Micaela, ¿cómo es?’. Y él después en ShowMatch salió a decir ‘yo estoy de novio con Micaela’ y ahí se armó todo el lío”, explicó, y aseguró que no guarda rencor con Silvina Luna. “No sentí que me nombró con resentimiento hacia mí ni mucho menos, lo sentí como que le tocó también, ¡nos tocó a todas! Caímos todas en la volteada”