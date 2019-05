Mica Viciconte, sin filtro contra Yanina Latorre tras opinar de su conflicto con Nicole: "Está desquiciada"

Separados hace más de dos años y medio, Nicole Neumann y Fabián Cubero siguen en contacto diario por sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna. Sin embargo, sus profundas diferencias personales no lograron establecer la armonía entre ellos. Incluso, la modelo recurrió a la Justicia para ponerle un bozal legal a su ex y a su novia, Mica Viciconte, para que dejaran de exhibir a sus hijas en los medios y terminaran de hablar de ella.

En el ojo de la tormenta, Yanina Latorre lanzó una fuerte opinión en Los Ángeles de la Mañana bancando la postura de Neumann, que disgustó a Viciconte. "¿No podés entender qué hay una mamá que las parió y que no quiere que las chicas salgan en fotos por canjes? ¡Me pone loca! ¡La maternidad es todo lo que tengo en la vida!”, dijo la panelista. Y cerró: "El día que Mica sea madre la va a entender', logrando que la exchica Combate le conteste sin filtro y durísimo.

"Yanina está desquiciada. Ella no deja hablar, cree que tiene en todo razón. Me cansa y a veces digo 'apáguenle el micrófono'. Me estresa, habla mucho y está equivocada". G-plus

La novia de Cubero, en tanto, respondió furiosa: "No estoy de acuerdo. Uno no tiene que ser madre para entender algunas cosas. Pero es el pensamiento de Yanina y el mío es otro. Yanina, igual, está desquiciada. Lo veo a Ángel, pero ella no deja hablar, cree que tiene en todo razón. Me cansa y a veces digo 'apáguenle el micrófono'. Me estresa, habla mucho y está equivocada”.

Analizando el discurso de Latorre en los medios, Mica arremetió: "Me parece que Yanina la pifia en un montón de cosas, me parece que tiene que tener cuidado, en lo que habla, y respeto. Cuando le pasó lo que le pasó a ella, todos tuvimos respeto”, disparó, sin hacer alusión directa al escándalo que atravesó a la panelista de LAM cuando su marido, Diego Latorre, fue vinculado íntimamente a Natacha Jaitt.

Con ganas de hablar, Mica agregó: “Hoy vi que decía que no le gustaba como actriz Juana Viale, que no le gustaba lo otro... ¡pará loca! No pasa nada, tranquila. Una cosa es dar tu pensamiento. Yo estoy acá sentada (en Incorrectas) y las doy, pero con respeto. Y cuando hablan mal de Fabi, yo lo conozco a Fabián y sé cómo es. Tiene errores, por supuesto, como los tenemos todos, pero hay que tener un poquito de respeto”.