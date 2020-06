Mica Viciconte reveló por qué la cautelar que le mandó Nicole Neumann la favoreció: "Me hizo bien"

Invitada a PH Podemos hablar, Mica Viciconte habló del perfil combativo que ostenta como panelista y a la hora de referirse a su relación con Fabián Cubero y cómo está hoy el vínculo con Nicole Neumann, terminó sorprendiendo con una declaración sobre la medida cautelar que le puso la exesposa del futbolista.

“Antes de que me llegara la cautelar tenía conflictos con Fabi. Teníamos conflictos comunes de pareja por situaciones donde yo no soportaba más estar en ese lugar”, contó Mica. “Me hizo bien cuando me llegó la cautelar para que no pueda hablar de ella, ni de nada relacionado, ni hacer referencia”, sostuvo.

"Cuando me llegó esa cautelar me hizo bien dejar de hablar de ese tema y me hizo bien en la relación con Fabi". G-plus

“Cuando me llegó esa cautelar me hizo bien dejar de hablar de ese tema y me hizo bien en la relación con Fabi”, afirmó. “Ella pudo ver que con Fabi tenemos una relación sana, más allá de las boludeces. Es linda y sana. La historia anterior es de él y yo ya no me metí más, me separé de eso. Me hizo un favor”, aseveró.