Mica Viciconte reveló cuál fue el miedo más fuerte que sintió cuando se enteró del embarazo: "Una se come un poco la cabeza"

A días de haberlo desmentido, finalmente, Mica Viciconte confirmó que está embarazada de Fabián Cubero. Y aunque siente una inmensa felicidad por esta etapa en familia que ya comenzó, también está temerosa.

Sincera, Mica reveló que ni bien se enteró de que está embarazada del exfutbolista sintió muchísimos miedos y contó cuáles fueron los más fuertes.

"Era primeriza, no entendía nada y sentía que estaba como inválida... No entendía que estaba embarazada" G-plus

"Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí muchos miedos; sobre todo de poder perderlo. Una se come un poco la cabeza, al menos eso me pasaba a mí", expresó en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe).

En ese punto, contó que su primera reacción fue sentirse "inválida" y cuidar cada uno de sus movimientos por temor a complicar su embarazo.

"Era primeriza, no entendía nada y sentía que estaba como inválida... No entendía que estaba embarazada y cuando bajaba por las escaleras me agarraba de las barandas mal... La nutricionista me dijo: 'Mica, relajá, no pasa nada'", cerró haciendo hincapié en que los tres primeros meses estuvo "tranqui" y ahora empezó a entrenar, aunque se cuida mucho.