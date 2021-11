Mica Viciconte respondió si Nicole Neumann le mandó algún mensaje tras la noticia del embarazo: "No recibí nada"

Tal como se especulaba desde hace algunas semanas, Mica Viciconte confirmó que espera un bebé con Fabián Cubero, al que llamará Luca. En Cortá por Lozano, la mediática confirmó además que, pese a su estado, su relación con Nicole Neumann no cambió para nada.

En la entrevista que hizo Mica desde su casa, contó que no tiene problema en que Cubero presencie el parto. “Le dije que no tengo problema en que entre porque para mí es una contención. Hablamos de que esté él al lado pero que no vea”, especificó.

Además, Viciconte explicó que, lejos de las formas de parto que eligen las famosas para recibir a sus hijos, ella optó por hacer caso de las indicaciones de su médico, que le recomendó “parto natural con peridural”, y aclaró que lo hará en un hospital.

MICA VICICONTE REVELÓ SI NICOLE NEUMANN LA SALUDÓ POR SU EMBARAZO

Sin embargo, el toque lo dio Diego Poggi cuando le preguntó a Mica si recibibió “algún mensajito de la señora N”, en referencia a Nicole Neumann. “No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante”, señaló Viciconte.

“Ya va a llegar la situación de felicidad de la familia ensamblada y toda esa cuestión”, le adelantó Vero Lozano a la entrevistada. “En el video se puede ver cómo mi mamá, el novio de mi mamá, mi papá, estamos todos juntos. Yo lo tomo de una forma más natural, y es así”, explicó Mica, dando a entender que el saludo de la ex de Cubero le importaba poco y nada.

Tras aclarar que “las hermanitas querían un nene”, Mica Viciconte contó cómo vivió su visita al obstetra este miércoles. “Hoy me hice la ecografía, temprano, porque te genera un poco de intriga eso de no sentir nada. Y estaba todo perfecto: estaba ahí el nenito, con el pitulín, se veía todo bien”, concluyó.