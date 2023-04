Mica Viciconte respondió picante tras ser acusada de venderles los canjes a sus vecinos: "Me quisieron hacer un mal y liquidé todo"

Mica Viciconte les respondió a Pampito y a Estefi Berardi, quienes contaron que sus vecinos estaban molestos con ella porque usa el grupo de WhatsApp para vender sus canjes o productos que no usa.

Tomándose los dichos con humor, la panelista desmintió en LAM que haga negocio con los canjes que recibe: "Primero, los canjes que haga, o la publicidad que haga, es un trabajo como cualquier otro. Y yo no estoy vendiendo los canjes. Están confundiendo".

"Hay un montón de cosas que Luca crece y no las uso. Como cualquier ser humano, vendí algunas cosas y salieron a matarme. Pero no tiene nada de malo que una persona común venda algo que no utilice. Está mal aplicado cómo lo dijeron: 'Vende sus canjes'. No, están errados", detalló.

MICA VICICONTE HABLÓ DE LA BUENA RELACIÓN CON LOS VECINOS

"Hay un grupo de WhatsApp en el barrio, que es en el que estamos todos, y todos venden sus emprendimientos. Y me parece que está buenísimo que cada uno pueda sacarle fruto a eso", aseguró Mica.

"A mí no me molesta que en el grupo escriban. Venden un montón de cosas, y charlamos, y está todo bien. Puse eso, lo vendí. Fueron 3, 4 cosas. ¡No es para tanto!", comentó Viciconte, sin perder la sonrisa.

Luego explicó su necesidad de vender los productos que ya no utiliza: "En mi casa no puedo tener 250 cosas porque no me entran. Imaginate que el nene duerme en la habitación conmigo, no tengo habitación para el nene. Y tengo que ir renovando porque las cosas no me entran".

Dando por concluido el tema, Mica Viciconte finalizó la nota con LAM con una chicana picante para Pampito y Estefi Berardi: "Me quisieron hacer un mal y liquidé todo".

QUÉ DIJERON PAMPITO Y ESTEFI BERARDI DE MICA VICICONTE

Esta semana, Pampito y Estefi Berardi contaron en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) que Mica Viciconte "volvía loco" a sus vecinos en el grupo de WhatsApp con la venta de sus canjes.

"Mica vive en el mismo country que Cinthia Fernández. O sea que en el mismo momento que Cinthia estaba peleando con los vecinos por el gas pimienta, a Mica no le importó nada ese tema y empezó a mandar al grupo de WhatsApp los productos que quería vender", contó Pampito.

"Manda la referencia, manda qué precio tiene en internet y ella te manda su precio que es más barato", agregó, detallando que ofertó un jacuzzi inflable, freidora y pecera.

Picante, Estefi Berardi vinculó el escándalo del gas pimienta de Cinthia Fernández con las ventas de Mica Viciconte y disparó: "Qué mala suerte ser vecino de estas dos juntas".