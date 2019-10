Mica Viciconte, picante sobre la tapa de Nicole Neumann rodeada de animales: "En mi casa hay perros de raza y de calle"

Acostumbrada a ser chica de tapa, esta semana Nicole Neumann (38) llamó la atención por protagonizar una llamativa portada rodeada de animales. "Me siento más animal, intuitiva y luchadora", reza el titular de la revista Gente, junto a una foto de la modelo, abrazada a animales domésticos y de granja.

En pie de guerra con Neumann desde que comenzó su noviazgo con Fabián Cubero (40), Mica Viciconte (30) habló de la comentada tapa e hizo una solapada crítica, que Mariano Iúdica tradujo con mayor claridad en Involucrados: "Mica dice que Nicole tiene los perros feos en el campo y los de raza los tiene en la casa". Con ese puntapié, el conductor puso al aire la palabra de la exchica Combate.

"¿Qué te parece la tapa de Nicole con caballos, perros y ovejas?", le preguntaron. Y Mica contestó sin hacer foco en la consulta: "Yo me crié en una casa quinta, con muchos animales, con todos esos y más. Son hermosos los animales. No te puedo hablar mal de eso porque yo me crié en eso. Mi mamá hacía equitación, mi viejo cria peces. Vengo de ese mundo. A mí me encantan".

Luego puntualizó en la imagen de Nicole y deslizó indirectamente que los perros que aparecen en la imagen no son los que ella eligió para convivir a diario, en su hogar. "Yo estoy viendo la tapa y hay perros... está bien. En mi casa hay perros de raza y perros de calle, hay de todo. ¿Esa es su casa? Todos los bichitos me gustan. Amo los animales, no podría hablar mal de los animales. Los animales dan mucha energía".