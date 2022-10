Mica Viciconte opinó sobre el Día de la Madre y generó polémica: “Amo a mi hijo pero no me emociona”

Mica Viciconte pasará su primer Día de la Madre con su primer hijo, Luca Cubero, fruto de su relación con Fabián Cubero. Consultada por Ariel Rodríguez Palacios, hizo una declaración sobre el Día de la Madre que generó polémica en las redes.

"Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha" G-plus

“Para mí no es un día especial”, dijo Mica en Ariel en su salsa. "Fabi me va a llevar a comer a un lugar que a mí me encanta en Nordelta", detalló.

"Claro que es tu primer Día de la Madre. ¿Te emociona?", le preguntó Nico Peralta.

Y Mica contestó: “No, a mi hijo lo amo pero no me emociona la fecha”.

“Para mí es un día más. Entiendo que hay que festejarlo y todo pero no me cambia nada. Para mí todos los días es el Día de la Madre. Me encanta porque voy a ir a comer a un lugar rico pero no me emociona la fecha y lo sostengo", cerró.

MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO CUMPLIERON 5 AÑOS

Fabián Cubero le dedicó un dulce posteo a Mica Viciconte, con quien está felizmente en pareja hace más de cinco años.