Mica Viciconte negó que la relación con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero sea tirante: "No maltrato a nadie, menos a menores"

A cuatro años de comenzar su relación amorosa con Fabián Cubero, Mica Viciconte volvió a enfrentar rumores de una relación tirante con las hijas del exfutbolista y Nicole Neumann, con quien nunca logró un armonioso vínculo.

"¿Cómo está la relación con Nicole? Desde el día uno de tu relación con Fabián se dice que tu relación con las hijas no sería tan buena. Carmen (Barbieri) fue quien deslizó nuevamente este tema", le dijo la notera de Implacables a Mica.

Tomando el tema con seriedad, Viciconte respondió: "Yo hablé con Carmen por teléfono. Con ella laburé en Mar del Plata y vio la relación que yo tengo (con las hijas de Cubero y Nicole). No me hirió, pero la llamé y quedó todo bien. Me pidió disculpas".

"A veces uno no toma mucha conciencia de las palabras. Se ha dicho que yo he maltratado, que mis formas no son las correctas. Pero yo no maltrato a nadie, no me manejo así, y menos con menores", sostuvo la modelo.

Acto seguido, Mica Viciconte dio un ejemplo de su vínculo con los niños en su rol laboral: "Yo soy profesora de natación, he dado clases a menores y nunca tuve un problema. Con las nenas vivo hace 4 años. Hay que tener cuidado con esas palabras".