Mica Viciconte habló del tenso cruce que tuvo con un hombre durante sus vacaciones en Salta: "Estaba muy enojado"

Mica Viciconte habló a fondo de la versión de que habría mantenido una acalorada discusión con un hombre en Salta, provincia a la que viajó con Fabián Cubero, con su bebé Luca e Indiana Cubero para disfrutar unas vacaciones en familia.

La panelista asumió que hubo un momento tenso con una persona cuando quiso hacer una excursión, pero negó con contundencia que el ida y vuelta haya sido escandaloso.

Maite Peñoñori fue la encargada de compartir el descargo de Viciconte en Intrusos.

MICA VICICONTE HABLÓ DE LA DISCUSIÓN QUE MANTUVO CON UN HOMBRE EN SALTA

"Estacionamos y fuimos al teleférico. Cuando ingreso a la recepción pregunto si hay prioridad para bebés o gente mayor. Me dicen que no y que había una demora de 3, 4 horas".

"Me voy. Pero llegando al auto se acerca un señor que nos dice '¿quieren entrar al teleférico?'. Y le digo 'sí, pero tengo al nene con fiebre. No voy a esperar bajo el sol, con 30 grados. Prefiero no ir'".

"Le expliqué que no me colé. Yo me estaba yendo, pero me hicieron pasar y pasé… No hubo gritos. Fue un enojo simple". G-plus

"Y nos dijo 'no, no. Vengan por acá'. Pagamos la entrada. Y un señor que vio la situación y estaba muy enojado, me dijo 'el país está así por gente como vos'".

"Y yo le dije 'no me bardees. No me faltes el respeto porque estoy hablando bien’. No busqué confrontar, nada, porque estaba de vacaciones”.

"Le dije que si quería pasar que pase, pero el señor estaba muy enojado, estuvo esperando horas bajo el sol, y era súper entendible".

"Le expliqué que no me colé. Yo me estaba yendo, pero me hicieron pasar y pasé… No hubo gritos. Fue un enojo simple".