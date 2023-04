Mica Viciconte habló filosa de la interna con Nicole Neumann: "Existen los archivos"

Los roces entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a aparecer cuando se supo la decisión de Indiana, la hija mayor de la expareja, de vivir con su padre. Mica Viciconte habló en Intrusos sobre la polémica y habló del delicado tema.

“Estamos muy bien, tranquilos”, empezó diciendo, para referirse a las recientes declaraciones de la figura de Los 8 escalones de los tres millones.

“No tengo mucho que decir. Hay algo que existe que son los archivos. Vos podés ver todos los archivos y ver quién habló y quién no. Qué dijo y qué no. No tengo mucho que aclarar”, se despachó, picante.

MICA VICICONTE HABLÓ DE SU NUEVO ENFRENTAMIENTO CON NICOLE NEUMANN

“Las veces que participé fue porque se estaba hablando de mi persona. Ahí sí alzo la voz, pero después estoy más tranquila porque siento que a la larga todo se va acomodando”, señaló.

“A veces evito decir algo porque mi familia empieza a preguntarme si estoy bien”, dijo, sobre los sonados enfrentamientos que tuvo con la modelo.

A la hora de contar cómo está hoy la adolescente, eligió la mesura. “Estamos todos bien. Hay cosas que prefiero guardármelas para mí”, deslizó, suspicaz.