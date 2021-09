Mica Viciconte y Fabián Cubero con sus hijas, tras el acuerdo con Nicole Neumann, de vacaciones: "Finde feliz en La Feliz"

La tensa relación que vienen manteniendo Fabián Cubero con Nicole Neumann tuvo un alto cuando la expareja, a través de un pacto judicial, volvió a compartir fotos con sus hijas en común desde sus redes sociales. Así él mostró los días de relax que tuvo con Indiana, Sienna y Allegra, además de con su novia, Mica Viciconte.

“Finde feliz… en la Feliz”, escribió el exfutbolista junto a tiernas postales con sus hijas en las playas de Mar del Plata, posando todos juntos en familia, además de los hermanos de Mica y Fabián, la abuela paterna de las nenas y los perritos que tiene la pareja.

Hace unos días la modelo había expresado su alegría por haber llegado a un acuerdo con su ex: "Estoy feliz de compartir estos días tan lindos con mis hijas y de que ellas puedan estar en mis fotos. No me sorprendió el arreglo, en algún momento tenía que pasar. Hace un año y medio que estoy detrás de esto", aseguró, en Intrusos en alusión al viaje que hizo al sur junto a su actual novio, Manuel Urcera y sus hijas.

"Creo que va mejorando la relación, esperemos que sí, que siga este buen camino… Todavía falta, pero sí, claro, hace mucho que lo esperaba", aseguró Nicole Neumann sobre su relación con Fabián Cubero.

Fotos: Instagram