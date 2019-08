Mica Viciconte, dura con Nicole tras la cámara oculta contra Cubero: "No puedo creer la locura que hay"

En pie de guerra hace casi tres año, la relación de expareja entre Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) escribió un nuevo y escandaloso capítulo.

Esta semana salió a la luz un video de la modelo, de un día en el que fue al domicilio de su exmarido, en donde vive con Mica Viciconte (30), a buscar a sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5), y grabó con una cámara oculta el diálogo que mantuvo con el seguridad del lugar, con el que dejó expuesto que no pudo retirar a las menores como supuestamente había convenido con Cubero.

"No quiero divulgar cosas que pasan en la diaria, pero quiero decir que, obviamente, después de tres años estoy agobiada, saturada, cansada de que cada vez que tengo que retirar a mis hijas, y no es por el colegio, sea todo un tema. Es todo 'dónde, cómo, cuándo, estoy acá hasta esta hora, me fui, estoy en otro lugar...'", dijo Nicole, justificando su proceder en Nosotros a la Mañana.

Molesta por lo ocurrida, Viciconte aprovechó unos minutos en Incorrectas para hablar del tema y expresar su incomodidad: "No tengo que justificarme. Esto me divierte, ya no puedo creer la locura que hay para exponer ciertas cosas. Hay una cautelar, nadie puede hablar, pero estos videos se exponen por algo. La situación me preocupa, es grave que salga un video mostrando la dirección", dijo la panelista.

Luego puntualizó en una declaración de Neumann, quien dijo que una de sus hijas la llamó, diciéndole que estaba con sus hermanas en el auto, aguardando a Fabián. Y Mica explicó la situación, dejando en claro que estaban en un lugar privado, seguro, y con las puertas del vehículo abiertas.

"Que esté alguien en un auto, una hora, dos horas, y que tenga la libertad de subir o bajar, con las puertas abiertas, no me parece grave. Yo lo llevé a Fabi a entrenar y lo esperé. Estábamos en la Villa Olímpica, hay canchas, hay lugares para estar... Ese día lo esperé y nos regresamos a la casa. Me parece horrible que se expongan estas cosas. Hay una cautelar y no se respeta. Lo que pasó no es una tontería, me parece grave. Que vayan a filmar a tu casa a mí no me gusta... A mí, tiempo atrás, me habían avisado que había ido una mujer (al edificio) a filmar".

Antes de cerrar el hostil tema, Viciconte disparó contra Nicole, sin nombrarla, dado que una medida cautelar le impide nombrarla: "La persona que miente tiene que mentir muy bien, tiene que saber mentir. La persona que no sabe mentir, a la larga, con pruebas, con dichos, está todo a la vista. Por eso yo no quiero explicar más".