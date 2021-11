Mica Viciconte contó por qué su embarazo con Fabián Cubero fue sorpresivo: "Un estudio no había salido bien y era probable que costara"

Mica Viciconte habló de todo en un móvil con Cortá por Lozano y contó el motivo por el que el embarazo con Fabián Cubero los tomó por sorpresa.

“¿Por qué lo mandaste a comprar los test, tenías sospechas?”, le preguntaron desde la emisión de Telefé y la ex Combate contó: “Sí, había esperado muchos días, le había preguntado a la obstetra y no quería que me ilusione”.

Luego, Mica explicó por qué su médica le dijo que esperara más días para hacerse el test: “Algún estudio no había salido muy bien y era probable que costara pero por arte de magia se dio todo, así que fue medio sorpresivo también”.

MICA VICICONTE CONTÓ POR QUÉ DECIDIÓ HACERSE ESTUDIOS PARA VER SI PODÍA QUEDAR EMBARAZADA

En diálogo con Cortá por Lozano, Mica Viciconte se sinceró y confesó que presentía que algo no estaba bien, razón por la cual decidió hacerse estudios para sacarse las dudas respecto a la maternidad.

"Saqué un pasaje a las Cataratas y le dije ‘Fabi este finde nos vamos’ y bueno, una copita de vino, disfrutar y se dio". G-plus

“Sentía que había algo que no estaba tan bien, como que lo presentía. Y bueno, el estudio algo habló y cuando lo vi me deprimí”, expresó sincera.

Finalmente, Viciconte contó qué hizo tras ver los malos resultados de sus chequeos: “Entonces saqué un pasaje a las Cataratas y le dije ‘Fabi este finde nos vamos’ y bueno, una copita de vino, disfrutar y se dio”.