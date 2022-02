Mica Tinelli reveló por qué no se irá a vivir a México con Licha López: "Me tengo que organizar con los perros"

Ni bien se supo que Lisandro López se instalaría en México tras su pase, Micaela Tinelli aclaró que se mudaría con él al exterior.

Luego de felicitar a su pareja por esta nueva etapa en su carrera futbolística, la hija de Marcelo Tinelli hizo una contundente aclaración.

La dueña de Ginebra contó a través de sus stories de Instagram por qué aun no se irá a vivir a Tijuana con su pareja.

POR QUÉ MICA TINELLI NO VIAJA A MÉXICO CON LISANDRO LÓPEZ

"Voy a responder lo siguiente, porque me ponen ‘éxitos en esta nueva aventura’, ‘buen viaje’... Me volví de Uruguay, yo estoy en Buenos Aires, pero todavía no me voy para México a ver a Lichi. Falta un poco, porque antes tengo un viaje, que lo tengo planeado hace un montón. Y también después me tengo que organizar con los perros, que los voy a llevar", expresó Mica.

Y cerró, buena onda, mostrándose agradecida por los tiernos mensajitos que le mandan.

"Gracias igual a todos los que me desean suerte, pero yo les voy a ir contando todo, obvio; voy a compartir con todos ustedes como lo hago siempre", cerró.