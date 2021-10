Mica Tinelli mostró la recuperación de Soledad Aquino tras su trasplante de hígado: "Si supieran lo feliz que me hace subir este video"

Cuatro meses atrás, Soledad Aquino recibió un trasplante de hígado que le salvó la vida y a comienzos de agosto fue dada de alta satisfactoriamente por sus médicos. Durante toda su internación, sus hijas Mica y Cande, y su ex Marcelo Tinelli, pidieron oraciones por ella en las redes sociales, y ahora la menor de las jóvenes publicó un video en el que se la ver asombrosamente recuperada de esa experiencia.

“Si supieran lo feliz que me hace subir este vídeo, después de meses y meses de lucha, incertidumbre, de no saber nada de lo que iba a pasar”, escribió Mica junto a un video en el que se ve bailar a Soledad. “Todo esto es el resultado del poder del amor, de la Fe, de tus ganas de vivir, ma y del trabajo y la dedicación increíble de todos los médicos. No tengo más palabras… Gracias”, agregó.

La vida de Soledad Aquino estuvo en riesgo a partir de que sufrió una hemorragia intestinal que se agravó cuando la ex de Marcelo Tinelli se contagió de coronavirus. En medio de una internación en la que se la veía muy frágil, la mamá de Mica y Cande recibió un trasplante de hígado en junio y luego continuó su larga internación hasta que finalmente fue dada de alta y siguió un tratamiento en una clínica de rehabilitación.