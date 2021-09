Mica Tinelli se fastidió porque al volver de Miami tuvo que esperar en Ezeiza el resultado del hisopado: "Estas cosas solo pasan en Argentina"

Tras haber disfrutado de unas vacaciones en Miami, Estados Unidos, Mica Tinelli regresó a Argentina e hizo un fuerte descargo desde el aeropuerto. La hija de Marcelo Tinelli se mostró indignada por haber tenido que esperar el resultado de su hisopado antes de irse a su casa a hacer la cuarentena correspondiente.

"Bueno, acá estoy esperando el resultado del hisopado en Ezeiza. Están llamando así por altoparlante, re tranqui... Perdón, pero nunca voy a entender esto de tener que esperar el hisopado, que encima lo tiene que pagar uno", expresó, molesta.

Y continuó, contundente: "Viniendo ya hisopada de USA, ¡y encima con las dos vacunas! Cuidándome casi obsesivamente... Creo que únicamente pasa en este país. Y díganme todo lo que quieran, pero estas cosas solo pasan en este país y yo nunca las voy a entender".

Además, cerró remarcando que la incomoda muchísimo que la llamen por altoparlante porque a ella, siendo famosa, le gusta pasar desapercibida.

"Está bueno porque a mí que no me gusta que me miren, pasar desapercibida... De repente, te tiran tu nombre por altoparlante. Esto está buenísimo, la verdad que es espectacular", cerró, irónica y molesta.