Mica Suárez lo acusó por "violencia psicológica" y Pablo Agustín pidió que se retracte de manera pública

La polémica entre Pablo Agustín y Mica Suárez se desató cuando el youtuber, sin nombrar a la influencer, contó que armó un "escándalo" cuando quisieron fotografiarlos juntos.

Según Pablo, estaba lo más bien bailando y charlando con Mica en la Bresh. Sin embargo, la situación habría cambiado radicalmente cuando el profesional quiso registrar ese momento.

Ante la queja del youtuber en Twitter, Mica le respondió mediante un contundente descargo.

Y lo acusó tanto de ejercer "violencia psicológica" como hostigamiento.

GRAVE ACUSACIÓN DE MICA SUÁREZ A PABLIO AGUSTÍN

"Hace años tenemos diferencias. Pero siempre lo saludo y le respondo por respeto. Así que me saludó de lejos y lo saludé a él y a sus amigos. Enseguida se acercó el fotógrafo y él ‘foto’ y me abrazó, pero yo le respondí de una manera educada y amable que no. El fotógrafo dijo que estaba todo bien y se fue. Ese fue todo el ‘escándalo’ que dice que yo hice...".

"Le di mis razones personales por las que no me quería sacar una foto con él, por las que no me quería vincular públicamente con él y me dijo ‘te entiendo’ y me dio la mano. Pero a la hora me agarró para amenazarme: me dijo ‘mañana se te viene la venganza en las redes sociales por el momento de mierd... que me hiciste pasar'", se descargó Mica.

Y se despidió remarcando que Pablo no entendería "el no".

"Hostiga y ejerce violencia psicológica. No me quiero vincular con él ni personal ni públicamente, él lo sabe y me sigue insistiendo. No entiende lo que es un ‘no’ o lo entiende y le chupa un huevo”, cerró, entre lágrimas, en dos videos que publicó en la red social.

LA RESPUESTA DE PABLO AGUSTÍN AL DESCARGO DE MICA SUÁREZ

Pablo Agustín había respondido vía Twitter. "¿Acoso y violencia psicológica? La Amber Heard le dicen. Yo nunca mandé un mail a una marca para pedir que bajen a alguien de una campaña por ejemplo, eso me parecería violento, meterse con el laburo de alguien", escribió en Twitter.

Pero luego del descargo en video de Mica, Pablo fue más allá, posteando un escrito que contiene lenguaje más cercano al ámbito jurídico, en el que responde a las acusaciones, a las que califica como "hechos injuriantes, graves y falaces".

Al final, Pablo solicita que Mica pida disculpas públicamente por los mismos medios que utilizó para vertir "las falsas acusaciones".