Mica Riera, en la piel de Fabiana Cantilo para la película de Fito Páez: "Yo sabía que me iban a elegir"

Mica Riera habló con Mshow (de lunes a viernes a las 12 hs. por Ciudad Magazine) de El Amor después del Amor, el filme de Fito Paéz en el que interpreta el papel de Fabiana Cantilo.

“Es la primera vez que me pasó, no sé si me va a volver a pasar en la vida eso de estar tan segura de algo, yo sabía que me iban a elegir”, contó la actriz sobre el casting.

Luego, la modelo confesó: “No había posibilidades de que no me elijan, porque soy igual, lo hice igual; estuve una semana encerrada en mi casa viendo videos de Fabi”.

MICA RIERA CONTÓ CÓMO SE TOMÓ FABIANA CANTILO QUE LA INTERPRETARA

Mica Riera reveló al programa de Ciudad Magazine cómo fue la charla que tuvo con Fabiana Cantilo antes de interpretarla en El Amor después del Amor.

“¿Pudiste hablar con Fabiana?”, le preguntaron desde Mshow y la actriz respondió: “Sí, para generar el personaje, lo mejor que me pasó fue hablar con ella. Hablé de todo”.

“No paró de hablar, estuve seis horas en su casa, también me preguntó a mí cosas de mi vida, se puso contenta de que sea yo quien la interprete a ella”, aseguró Mica.