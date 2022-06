Mery del Cerro le paró el carro a Susana Roccasalvo al hablar de Meme Bouquet: "Me deja hacer lo que me da la gana"

Tras su paso por MasterChef Celebrity, Mery del Cerro y Tomás Fonzi coincidieron en un proyecto teatral junto a Cande Vetrano y Cachete Sierra, y en una entrevista con Susana Roccasalvo, la modelo se mostró muy molesta con una de las preguntas de la conductora.

Todo comenzó cuando los protagonistas de la obra hablaban en Implacables sobre sus futuros proyectos, y Susana quiso saber sobre Del Cerro. “María no puede tener más trabajo por contrato matrimonial”, acotó Cachete Sierra.

“¡Pobre, ya no tiene más tiempo! Claro, el marido no la deja. Tu marido no te va a dejar ya con teatro y todo. ¿Cómo harías, no?”, dijo Roccasalvo, haciendo caso de las palabras del ganador de Cantando 2020.

EL ENOJO DE MERY DEL CERRO CON UNA PREGUNTA QUE LE HIZO SUSANA ROCCASALVO

“¿Cómo? ¡Mi marido me deja hacer lo que yo tenga ganas de hacer! Es así, después nos arreglamos, mi amor”, le contestó Del Cerro, de manera desafiante.

“¡Además de lindo es bueno!”, le retrucó Roccasalvo, demostrando que es una experta en dar vuelta este tipo de malentendidos.

“¡A mí nadie me dice…!”, llegó a decir Mery del Cerro, antes de darse cuenta de que se estaba excediendo en su respuesta. “No, pero bueno, nos bancamos mutuamente. Pero la realidad es que sí, yo voy por mi pasión y lo que tengo ganas de hacer y sin descuidar ser madre, pero jamás en la vida me pasó que me diga que no haga algo. No”, cerró Mery del Cerro.