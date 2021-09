Mercedes Ninci reveló la sorpresiva propuesta que le hizo el exjuez Norberto Oyarbide: "Quería que fuéramos juntos al Bailando"

Este miércoles se conoció la noticia de la muerte del exjuez federal Norberto Oyarbide, que estaba internado desde hacía algunas semanas a raíz de una neumonía bilateral ocasionada por el covid. En Los Ángeles de la Mañana, Mercedes Ninci recordó el trato que tenía con el magistrado a diario a raíz de su profesión, y reveló que este le propuso “ir al Bailando juntos”.

“A mí me decía ‘sos un plomazo, sos el peor plomo que conocí en mi vida’; y después te trataba íntimo. Con decirte que, en una época, siempre me decía, porque yo lo perseguía por todos lados, ‘Mercedes, ¿por qué no nos vamos juntos al Bailando? Hagamos pareja’”, le contó Ninci a Ángel de Brito desde la puerta del edificio en el que vivía el exmagistrado.

“Él quería bailar en el Bailando, pero quería que fuéramos juntos. Yo le digo ‘A mí no me interesa ir al Bailando’, y menos con Oyarbide”, le señaló la periodista al conductor. “Vos bailás folclore nada más, él te bailaba todo”, le recalcó Ángel.

Más sobre este tema Marianela, la moza que habría tenido un encuentro íntimo con Benjamín Vicuña, habló con Ángel de Brito: "De mi boca no van a salir palabras destructivas" Revelan una tremenda cláusula en el jugoso acuerdo de Salazar con Redrado: "Por eso ella esconde tanto los novios"

“Por otro lado, se dijo que lo habían convocado como jurado a Norberto Oyarbide, una vez que había salido de la Justicia. Pero era mentira”, agregó Ángel de Brito.

“Él se autoconvocó, porque me acuerdo que le hice una nota para Radio Mitre y, al aire, yo le pregunté que había un rumor de que ese año iba a estar en el Bailando, y él me dijo ‘No, si yo voy al Bailando, voy como jurado’. En una palabra, te quería sacar el lugar, Ángel”, cerró con humor Mercedes Ninci, mientras el conductor señaló que “no es el único” que le quiso serruchar el piso.