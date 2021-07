Mercedes Ninci contó cómo avanza su recuperación tras haber estado internada en terapia intensiva: "No puedo levantar ni una jarra"

Todos se preocuparon muchísimo cuando Mercedes Ninci se descompensó en Lo de Mariana (eltrece). La periodista sufrió al aire cefalea en estallido y como su cuadro se complicó pasó varios días en terapia intensiva.

Actualmente, está en su casa recuperándose. "Me estalló la cabeza, me dolía hasta el cuello. Nunca había tenido dolor de cabeza en mi vida. Estoy mucho mejor, me puedo sentar y caminar", contó en diálogo con LAM (eltrece).

Sin embargo, reveló que le quedaron fuertísimas secuelas tras la cefalea en estallido. "No puedo subir escaleras ni manejar. No puedo levantar peso, ni siquiera una jarra de agua. Por ahora...", expresó.

Aunque aún no puede hacer fuerza, Mercedes se despidió mostrándose muy positiva. "Pero estoy mejorando mucho, pasé de estar mirando el techo, tiesa a cero grado, a estar sentada y caminando”, cerró.

¡Mucha fuerza!