Mercedes Funes habló de Fabián Gianola, a quien había definido como un acosador: "Sé por qué lo escribí"

Luego de que Fabián Gianola presentara a su novia en medio de las acusaciones y denuncias por acoso y abuso, Mercedes Funes se refirió a las fuertes palabras que le había dedicado en 2018.

Hace cuatro años, la actriz decía que su colega era un "acosador serial" y daba graves detalles sobre su manera de manejarse con sus colegas.

"Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho", había escrito en Twitter la actriz, quien trabajó con Gianola en 1994 en la telenovela Nano.

MERCEDES FUNES REIVINDICÓ SUS DICHOS CONTRA FABIÁN GIANOLA

"Yo hice un escrito en Twitter y debo ser muy cuidadosa con mis palabras porque todo tiene un tinte distinto. Sé lo que escribí y por qué lo escribí, es un tema que no quiero entorpecer. Me parece que la prudencia es lo más valioso", expresó Mercedes, contundente, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió defendiendo a las denunciantes, que muchas veces son criticadas por ir a la Justicia años después de haber sufrido violencia de género.

"Los tiempos están cambiando, ya no es vergonzoso contar si alguien necesita contar. Ya hay un colchón de personas que escuchan con amor y bienvenido el cambio. No es fácil para las personas que deciden hablar, hay personas que necesitan contarlo y personas que no. Hay personas que no supieron como manejarlo y personas que sí", cerró, contundente.