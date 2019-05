Tras dos años de romance, Mercedes Funes manifesó sus ganas de volver a contraer matrimonio. La actriz, que en 2006 se casó con Nicolás Vázquez, con quien solo permaneció casada un año, desea vover a caminar hacia el altar, esta vez de la mano del periodista Cecilio Flematti.

"Yo me volvería a casar y Cecilio, que ya estuvo casado, también. Porque cuando estás enamorado tenés ganas de disfrutar todo lo que puedas vivir con esa persona", le contó la actriz a la revista Caras.

Mercedes y Cecilio, además de querer afianzar su relación con una boda, tienen ganas de tener un hijo. Sincera, la actriz contó que anhelan agrandar la familia. "Está conmigo una persona que ya es padre, tiene un hijo que vive la mitad del tiempo con nosotros -a quien adoro-, y que tiene ganas de volver a serlo. Estamos viendo de qué se tratan los caminos", expresó la actriz que la rompe en Argentina, tierra de amor y venganza.

Con ilusión, la pareja ya comenzó a pensar en cómo cumplir su sueño: "He charlado con muchas personas que han tenido hijos a través de tratamientos o por adopción y todos me dicen: 'Volvería a caminar por el mismo lugar para estar donde estoy'. Estoy en ese camino ahora. No sé a dónde me va a llevar, pero confío en que va a suceder".

Y finalizó: "La maternidad tiene que ver con querer estar para el otro y amar de una manera única. No lo viví, pero siento que es un amor diferente que puede llegar de mil maneras. Veremos qué tiene prepardo el destino para nosotros".