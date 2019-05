Los mensajes de apoyo a Dolores Fonzi tras contar que se sometió a una mastectomía por un cáncer de mama

Luego de las especulaciones sobre su salud, Dolores Fonzi (40) decidió abrir su corazón en Twitter, donde contó que le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a una mastectomía.

“El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable”, reveló Dolores.

La actriz agradeció el cariño de sus seres queridos y destacó lo importante que es recibir apoyo en estos momentos difíciles: “La palabra Cáncer está tan estigmatizada, que quedás perdida en una nebulosa de experiencias mal contadas y Google. Rodeate de gente que te quiere. Acompañen a las personas que lo padecen. ¡Es fundamental la contención de las personas que te rodean!”.

Y, justamente, Fonzi -que es una referente del colectivo Actrices Argentinas- recibió muchísimo apoyo en las redes por parte de sus colegas. Desde Florencia Peña y Jimena Barón a Dalma Maradona y Violeta Urtizberea, las figuras del espectáculo le expresaron su cariño con sentidos mensajes.

A continuación, algunos de ellos:

Hermosa compañera!! Sos una enorme mujer. Sorora y comprometida Te queremos y te acompañamos.Gracias por tu siempre dar. 💚 https://t.co/nalbIYMS2D — Florencia Peña (@Flor_de_P) 10 de mayo de 2019

@FonziDolores hermosa cobra de mi ♥️ te quiero, admiro y abrazo muy fuerte! — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 10 de mayo de 2019

Te quiero mucho @FonziDolores SIEMPRE A Y DE TU LADO! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 10 de mayo de 2019

👏👏👏👏te quiero! Gracias siempre! — violeta urtizberea (@violeurtizberea) 10 de mayo de 2019

Te amo, campeona de la vida. Tan generosa, sensible y valiente. Gracias por tu relato que despierta consciencia. Con vos, siempre, @FonziDolores ❤️ https://t.co/nMebzaMRge — Jazmín Stuart OK (@jazstuart) 10 de mayo de 2019

Besos y besos. Y brindo 🥂 https://t.co/KHH7BbMR9p — Julieta Diaz (@julietadiazok) 10 de mayo de 2019

Chapeau, hermosa, talentosa y valiente @FonziDolores !!!

Hiciste lo mejor que se puede hacer, bien al prójimo.

Te quiero, te admiro y me alegro enormemente de que estés bien!! https://t.co/oZQsdlcWnR — Verónica Llinás (@VLlinas) 10 de mayo de 2019

Tan valiente siempre 💚

Abrazo — Viviana Saccone (@ViviSaccone) 10 de mayo de 2019

Te admiro fuertemente por este mensaje sincero despojado de todo maquillaje innecesario. Siempre fuiste hermosa , quizá ahora más . Gracias una vez más . Y alegria por vos y para vos ❤️ — 🅲🅾🅽🅽🅸🅴 (@connieansaldi) 10 de mayo de 2019

Te Abrazo hermosa y valiente Dolores — sofia (@GalaCastiglione) 10 de mayo de 2019