El mensaje de Sabrina Rojas al Tucu López mirando a cámara: "Si nos está viendo, le mandamos un beso"

En medio de los rumores de romance con el Tucu López, Sabrina Rojas le puso el cuerpo a las especulaciones y dio detalles de qué vínculo lo une al actor y expareja de Jimena Barón. Y además, tuvo un pícaro gesto con piropo incluido para el joven.

“Le mandamos un beso al Tucu si nos está mirando. Es amigo, claro”, comenzó diciendo Sabrina en Intrusos: Y agregó: “Si no lo tengo que hacer re largo pero en realidad, tenemos en común, venimos coincidiendo varias veces en distintos lugares porque yo también estoy más salidora y nada, buena onda”.

Fue entonces que, tras ser indagada por la noticia que dice que los vieron besándose, la exnovia de Luciano Castro respondió: “¿Quienes dicen? ¡Muy fuerte! ¡Es un montón todo! Dicen…”.

¿Si podría pasar algo con el Tucu? Podría pasar algo con vos, con el Tucu. Estoy dispuesta a pasarla bien, no a tener una relación porque es un montón. Pero uno nunca sabe en la vida. A esta altura de mi vida no me animo a decir ‘nunca digas nunca’. Es un morocho lindo. ¡Le mandamos un beso grande!”, cerró, entre risas, mirando a cámara y tirando un beso al aire.

¿Qué pasa entre Sabrina Rojas y El Tucu López?