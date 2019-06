En la apertura de su programa del martes, Jorge Rial decidió realizar un fuerte descargo en Intrusos, luego de recibir duras críticas en redes sociales tras la muerte de Beatriz Salomón. La exvedette había demandado al conductor, con quien en 2004 vio en vivo la cámara oculta que le realizó el ciclo Punto Doc a su por entonces marido, Alberto Ferriols, ofreciendo operaciones a una chica trans a cambio de favores sexuales.

“Nadie sabía de qué se trataba. Quiero que quede claro esto. Ella había hablado con Luis Ventura para ir al programa a defender a su marido, porque él le había dicho que era por un tema de habilitación", dijo el conductor.

“Gracias @AnaRosenfeldOk por contar una verdad que nunca se contó”, escribió Rial, manteniendo con firmeza su versión de los hechos a pesar de las críticas. G-plus

Tras su descargo, quien decidió hablar fue Ana Rosenfeld, abogada de Salomón. La letrada contó que Rial intentó mediar entre Beatriz y América para solucionar el conflicto legal: “Es cierto que Rial abogó por reuniones en América, fuimos a dos o tres reuniones, no se pudo concretar porque Beatriz no aceptaba lo que le ofrecían, así que el juicio siguió su curso. Sí es cierto que Rial le abrió las puertas a Beatriz, no solo con los abogados de América, sino con los directivos del canal”, reveló en el ciclo radial Por si las moscas.

Al ver una nota con las declaraciones de Ana, Jorge le escribió vía Twitter. “Gracias @AnaRosenfeldOk por contar una verdad que nunca se contó”, twitteó, manteniendo con firmeza su versión de los hechos a pesar de las críticas.

