El mensaje de Jorge Lanata a Silvina Luna, quien espera ser trasplantada de un riñón en un futuro: "La tiene que pelear"

Luego de contar en primera persona todos los problemas de salud que le ocasionó haberse sometido a una operación estética con Aníbal Lotocki 12 años atrás, cuyas secuelas podrían obligarla a someterse a un trasplante de riñón en un futuro, Jorge Lanata habló de su caso particular y le envió un mensaje a la modelo.

Invitado a LAM, donde Silvina había hablado horas antes, el periodista habló de su caso después de haber recibido un riñón en 2015: “Nosotros fuimos el primer caso en América Latina de trasplante cruzado. La historia es así. Había una señora con su hijo de 20 años y la señora tenía 50. Y estábamos Sara Stewart Brown (su exesposa) y yo. Sara era más compatible con el hijo de la señora que la madre.

“Entonces, agarró y le dio un riñón al hijo, y yo era compatible con la madre. Es decir, la madre de este chico me dio su riñón a mí. Un sábado se abrieron cuatro quirófanos. ¿Qué pasó después? Mira, si vos te cuidás, seguís viviendo normal”, agregó.

Indagado por si lo bajoneó todo este proceso, el conductor no dudó con su respuesta: “No te podés deprimir porque si te deprimís te entregas. Es al revés, tenés que pelearla más. Yo nunca me deprimí por eso y fue muy fuerte toda la experiencia. Si te pones a pensar, yo tengo un riñón de una mujer adentro mío”.

Por último, Lanata le habló a Silvina: “¿Qué va a hacer si no da la pelea? La tiene que pelear, no queda otra”, cerró en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

PROFUNDO RELATO DE SILVINA LUNA SOBRE SUS DESEOS DE SER MAMÁ CUANDO SEA TRASPLANTADA DE UN RIÑÓN

En una profunda nota que le dio a Ángel de Brito en LAM, Silvina Luna abrió su corazón y dio detalles de todo el sufrimiento que debió atravesar desde las complicaciones que tuvo su salud, a 12 años de operarse con Aníbal Lotocki. Además, la modelo compartió sus deseos de ser madre algún día.

“Me imagino que tener una pareja, formar una familia, son cosas que se van postergando por todo esto que vas atravesando”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América, en vivo, ante la atenta mirada de su entrevistada.

Tras escucharlo, Silvina se sinceró ante las cámaras: “Sí, desde hace mucho. Ya, desde antes, me iban diciendo, y lo años fueron pasando también. Encima es un deseo que lo descubrí o se me despertó hace un tiempo. En el fondo siempre fui medio ‘Susanita’, pero después en las relaciones no se dio. Tuve varios noviazgos y no pasó”.

“A veces sueño con que, cuando me trasplanten, pueda tener un bebé o pueda adoptar un niño. Quiero devolver todo ese amor que me dan a mí a alguien”, agregó, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “También quiero agradecerle a la gente. Cada persona que me encuentra en la calle, me alienta in montón, o me dan estampitas y me ayudan a sentirme mejor, a sentir que a otras personas les pasa lo mismo. Esa es mi creencia, creer en mí, en mi fuerza, en lo que tuve que atravesar todo este tiempo, las enseñanzas que tuve que me hacen mantenerme en pie”.