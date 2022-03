El mensaje de Gimena Accardi que emocionó a Nico Vázquez: "Sos un marido de otra galaxia"

El súper romántico saludo de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez en medio de la entrevista con Socios del Espectáculo le llegó directo al corazón, y lo dejó casi sin palabras.

"Hola, mi amor. Paso por acá para decirte que te amo profundamente, con toda mi alma. Sos mi persona favorita en todo el mundo", arrancó su esposa, quien se recupera de una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero con desplazamiento posterior de la cabeza humeral.

"Gracias por estos casi 15 años juntos, gracias por acompañarme siempre, por estar al pie del cañón siempre. Gracias por hacerme reír, aunque tenga muchísimo dolor, por todo lo que hacés por mí y por todos", continuó.

Para cerrar, Gime colmó de halagos a Nico: "Sos la mejor persona que conozco. Todos necesitan un Nico Vázquez cerca. Sos un amigo espectacular, un hijo, un jefe, compañero espectacular y un marido de otra galaxia. Te amo con toda mi alma, gracias por todo lo que hacés".

Conmovido casi hasta las lágrimas, Nico Vázquez habló tras el romántico mensaje de Gime Accardi: "Las cosas que te van sucediendo en la vida o te unen o te separan. En nuestro caso nos unen. (…) Las cosas malas que nos pasaron las pudimos superar porque también nos pasan cosas muy buenas".

LA CHICANA DE GIMENA ACCARDI A NICO VÁZQUEZ

Una vez expresados sus más profundos sentimientos a Nicolás Vázquez, Gimena Accardi expuso a su marido.

"Contale a la gente cómo te llevás con la cocina ahora que tenés que cocinar, lavar, limpiar. Contales cómo te lucís en ese rol", chicaneó la actriz.

Consciente de sus limitaciones en las tareas del hogar, Nicolás Vázquez blanqueó las infidencias que deslizó Gimena Accardi: "Por lo menos pude saber dónde estaban los vasos, los platos. Porque fue todo de golpe que me encontré haciendo huevos revueltos. No hacía nada, yo me ocupo de otra parte. Colaboro, soy muy ordenado, pero ahora me tocó animarme a todo".