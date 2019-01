El mensaje de Carmen Barbieri a Calu Rivero por no querer compartir un ciclo con Fede Bal: "Tendría que..."

Semanas atrás, Calu Rivero estaba invitada a PH Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe, para promocionar su novela Campanas en la noche. Pero, a último momento, la actriz decidió no participar. ¿El motivo? No quería compartir la mesa con Fede Bal, quien se separó de Barbie Vélez en medio de denuncias de violencia cruzadas, y El Polaco.

Invitada en un móvil a Los Ángeles de la Mañana, Carmen Barbieri se refirió al tema y defendió de forma tajante a su hijo.

“Ella tendría que conocer la verdad porque no todos los casos son iguales. Y no solamente las mujeres sufren acoso, maltrato, violencia. También hay hombres que lo sufren. Y me gustaría que la señorita Calu supiera la verdad, porque entonces cambiaría su forma de pensar”, respondió muy seria.

Y realizó un duro descargo sobre la violencia que pueden padecer los hombres: “Muchos hombres no cuentan que pasan por violencia familiar o maltrato porque les da vergüenza. ¿Viste que al macho no le pasa nada? Cuando pasó lo que pasó con Fede, muchos hombres lo esperaban a la salida del teatro para decirle ‘hablá por nosotros que no podemos, sufro maltrato, me castigan y yo por no pegarle a una mujer me banco los cachetazos y las trompadas’. Los hombres se abrazaban a Fede y lloraban”.

“Me parece bárbaro que se la escuche a la mujer, estoy feliz por eso, y los hombres maltratados deberían luchar también por ellos mismos”, cerró muy picante sobre su versión de la escandalosa ruptura de Fede y Barbie.