Melody Luz rompió en llanto por el enojo de Alex Caniggia, al enterarse que se besó con el cocinero de El Hotel de los Famosos

Melody Luz rompió en un desconsolado llanto en El Hotel de los Famosos luego de que Alex Caniggia se enojada con ella y amenazara con ponerle fin al romance.

¿El motivo? El reingreso de Majo Martino como huésped al reality le trajo problemas a la parejita: la influencer le contó al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia que la bailarina había estado a los besos con el cocinero Santiago del Azar ¡y se pudrió todo!

MELODY SE QUEBRÓ EN LA CHARLA CON ALEX

Alex: -Ahora ya está.

Melody: -Me quiero ir. No quiero vivir con vos y no tenerte.

Alex: -No, vos no vas a irte.

Melody: -Yo no quiero seguir conviviendo...

Alex: -No, vos viniste acá por algo.

Melody: -Ya sé, pero no lo voy a conseguir… Si tenemos que convivir sin tener que estar juntos, no me interesa quedarme.

Alex: -Ya me conocés, soy muy enojón. Rencoroso. Pero si te amo, te amo con todo mi corazón. No me podés hacer eso a mí.

Melody: -Yo también te amo con todo mi corazón. Tengo errores.

Alex: -Yo te perdono, porque te amo. Pero sé justa.

Melody: -No estábamos de novios. No sabíamos que íbamos a estar de novios cuando hice eso. Si te lo decía, te perdía.

Alex: -Era mejor ahí. Decírmelo y perderme. Yo, con el corazón roto. Puede ser que no lo demuestre. Soy frio. No lloro.

MAJO MARTINO, DURÍSIMA CON MELODY LUZ

El reingreso momentáneo de Majo Martino a El Hotel de los Famosos puso en jaque el noviazgo de Alex Caniggia y Melody Luz, relación que la influencer no ve con buenos ojos.

“A mí no me gusta esa pareja. Alex me parece un pibe súper alegre y divertido. Melody me parece una chica tóxica, agresiva”, dijo Majo Martino, sin filtros.