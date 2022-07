Melody Luz reveló qué la enamoró de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: "Parece muy cursi pero sus ojos"

Melody Luz reveló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) qué fue lo que la enamoró de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos, reality show en el que se pusieron de novios.

“¿Qué te enamoró de Alex?”, le preguntó Estefi Berardi y la bailarina respondió entonces: “Parece muy cursi pero me enamoraron sus ojos, tiene mucha transparencia en sus ojos, mucha sinceridad”.

“¿Te gustaría ser mamá? Mirá si está embarazada ahora…”, le dijo Carmen Barbieri y Melody aseguró entre risas en la emisión de Ciudad Magazine: “Me gustaría, no chicos no estoy embarazada”.

MELODY LUZ HABLÓ SOBRE EL SUPUESTO TEST DE EMBARAZO QUE SE HABRÍA HECHO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Melody Luz habló en Mañanísima sobre el supuesto test de embarazo que se habría hecho en El Hotel de los Famosos cuando estuvo con nauseas.

“¿Te hiciste un test de embarazo adentro del hotel?”, le preguntó Pampito y la bailarina aseguró: “No, estaba con náuseas y vómitos pero había tenido la regla hace tres días entonces yo estaba segura que no”.