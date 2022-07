Melody Luz reaccionó contundente cuando le preguntaron si a Alex Caniggia le gustaba Majo Martino

De la mano de una fuerte caída, Melody Luz tuvo que abandonar El Hotel de los Famosos. En su lugar reingresó Majo Martino, su “enemiga” dentro del reality, con quien inesperadamente Alex Caniggia volvió a coquetear tras la salida de su novia.

Invitada a Sacios del Espectáculo, la bailarina recordó el comienzo de la relación con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y fue determinante cuando le preguntaron si a su novio también le gustaba Majo Martino.

"Cuando lo elijo a Alex para ir a la suite fue porque me interesaba conocerlo. Hablamos un montón de horas. Ahí le vi los ojos brillosos, tiernos. No me imaginé que íbamos a terminar en una relación, enamorada", empezó diciendo Melody, sobre el inicio del romance.

"A él le guastabas vos y también a Majo Martino", le dijo Brey. Seria, Melody respondió: "No sé. Eso se lo tienen que preguntar a él". G-plus

De lengua picante, y con beso que Alex le dio a Martino tras la salida de Melody del programa, Mariana Brey retrucó: "A él le guastabas vos y también a Majo Martino".

Con contundencia, la bailarina contestó: "No sé. Eso se lo tienen que preguntar a él". Y la panelista de eltrece repreguntó: “Pero vos se lo habrás preguntado”.

"Fue en un momento en el que yo no me fijaba en él, y capaz estaba fijándome en Santiago (del Azar, el cocinero). Y él en Majo… Lo del cocinero fue un capricho. Y de él también. Histeriqueaba bastante. Pero fue previo a Alex", aseguró Melody Luz.

MELODY LUZ APUNTÓ FUERTE CONTRA LOCHO LOCCISANO

Melody Luz habló sin filtros sobre Locho Loccisano, su excompañero en El Hotel de los Famosos, con quien no tuvo un buen vínculo y a quien aseguró conocer desde antes de ingresar al programa.

Fuera del show, la bailarina fue a El Debate de El Hotel de los Famosos y fue letal con Locho. "¿Cómo definirías a Locho? ¿Fue víctima?", le preguntó Rodrigo Lussich.

Con contundencia, Melody respondió: “Somos personas grandes, no nos unimos para odiar a una persona. Él entró jugando y jugó el papel de víctima y todos caímos redondos, caímos en su juego. Cuando nos dimos cuentas, era tarde".