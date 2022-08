El mejor amigo de Wanda Nara explotó contra su exguardaespaldas por decir que fueron amantes

En medio de los fuertes rumores de separación de Mauro Icardi la fuerte denuncia que le hizo Carmen -una empleada por no pagarle sus honorarios- a Wanda Nara se le suma otro escándalo luego de que Agustín Longueira –su exguardaespaldas- asegurara que fueron amantes. Y lejos de pasarlo por alto, Kennys Palacios compartió un picante posteo en las redes en defensa a su amiga.

“Qué tipo bol…. Tengo charlas donde pide ayuda para estar en los medios y piensa que de esta manera ya entró”, lanzó el estilista en Instagram Stories junto al enlace de uno de los medios que difundió esta noticia.

“Tan básico hablando mentiras y jamás entró a ninguna casa, jamás durmió en un sillón y jamás nadaaaa”, agregó, visiblemente furioso por la nota, y dejando en claro que entre él y Wanda solo hubo una relación laboral.

Foto: Captura de Instagram Stories

AGUSTÍN LONGUEIRA, EXGUARDAESPALDAS DE WANDA NARA, ASEGURÓ QUE FUERON AMANTES

En una nota radial, Agustín Longueira sorprendió con sus dichos: "Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso, lo tuvo. Yo hice todo lo que ella me pidió".

"Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso", añadió, sembrando más dudas a lo que fueron sus encuentros con la empresaria cuando trabaja para ella.

"Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó", cerró Agustín, contundente.