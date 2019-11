El mea culpa de More Rial tras su separación de Facundo Ambrosioni: "Estaba enojada e hice cosas que no tendría que haber hecho"

El 2019 fue otro año intenso para Morena Rial. La joven logró reconciliarse con su famoso papá, Jorge Rial, justo antes de convertirse en madre con la llegada de su hijo Francesco, pero meses después protagonizó una escandalosa separación de Facundo Ambrosioni, con quien se acaba de reconciliar.

Una vez más, More se transformó en uno de los personajes que más atención mediática generó y se consagró como una de las ganadoras de Los Más Clickeados 2019, el galardón que Ciudad Magazine entrega a las estrellas cuyas notas generan mayor interés en el mundo digital.

Feliz, Morena llegó a la fiesta acompañada por Ambrosioni y le contó a Ciudad cómo vive este momento tan especial de su vida.

- ¿Te sorprende tu fama y que tantos se interesen por tu vida?

- Muchos me bardean, algunos me quieren y otros no. Pero, bueno, todos lo clickean así que bienvenido sea. ¡Ya fue!

- ¿Sos de entrar a tus notas?

- Sí, normalmente entro a ver casi todas las notas porque controlo un montón lo que publican. Con Ciudad Magazine siempre tuve mucho cariño porque nunca me ‘escracharon’ ni tuve nada de qué quejarme.

- ¿También sos de leer notas de otras famosos?

- Sí, ¡soy re chusma, mal!

- El 2019 te pasó de todo, incluido el nacimiento de tu bebé, ¿qué balance hacés de este año?

- Fue hermoso porque nació Francesco y después medio complicado por la pelea con Facu. Pero ya estamos bien y estamos todos en familia. Volvimos al cien por cien.

"Mi papá y Facundo se llevan bien. Ellos se hablaban cuando nosotros estábamos separados. Nosotros dos no nos hablábamos y ellos sí. Francesco es la prioridad de todos" G-plus

- ¿Cómo tomó tu papá la reconciliación? Porque él se mostró muy preocupado cuando hiciste la denuncia por violencia contra Facundo.

- Bueno, yo estaba muy enojada. Dije e hice cosas de más, que no lo tendría que haber hecho. Tendría que haber cuidado más la relación. Pero todos nos equivocamos, pedí perdón y ya está.

- ¿Tu papá entonces tomó bien que hayan vuelto?

- Sí, obvio. Se llevan bien. Ellos se hablaban cuando nosotros estábamos separados. Nosotros dos no nos hablábamos y ellos sí. Francesco es la prioridad de todos.

- A tu papá se lo ve como un abuelo muy baboso en las redes, ¿cómo lo definís en ese rol?

- Es un amor, está siempre presente y lo ve siempre. Es un amor.

- ¿Con Francesco tenés ayuda, tenés niñera?

- Sí, tengo niñera porque mi papá me ayuda con eso. Yo estoy todo el tiempo en casa así que me ayuda si me tengo que bañar o si tengo que salir. Hoy no lo traje porque tenía dermatitis, así que se quedó con ella.

- Este año se casó tu papá, ¿te dan ganas de casarte con Facundo?

- No, todavía no (risas).

- ¿Quizás en el 2020?

- Quien dice... ¡y van a clickear mis notas del casamiento!