El mea culpa de Laurita Fernández sobre por qué no está de novia: "No hago nada para que suceda"

Laurita Fernández hizo un mea culpa al hablar del amor y de su estado sentimental actual. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la conductora de El Club de las Divorciadas admitió que no hace nada para encontrar a una pareja y explicó que no es una necesidad en este momento de su vida.

“Tus fanáticos me preguntan si Laurita Fernández está sola sola sola, de novia ya sabemos que no estás, pero ¿apareció algo en estos meses? No me mientas eh, te lo pido por favor”, le dijo Ángel de Brito y la bailarina respondió: “No, todo muy tranquilo, pero no hago nada tampoco para que eso suceda, hago un mea culpa”.

Entonces, el conductor de la emisión de eltrece continuó indagando en el tema. “Ah, no activas. Pero, ¿estás depre, qué te pasa, estás asexuada?”, le preguntó De Brito y Laurita contestó contundente: “No, estoy bien así. No sé, no necesito, estoy bien. Va a aparecer cuando tenga que aparecer. Tampoco soy mucho de la virtualidad”.