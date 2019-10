El mea culpa de Gege Neumann por opinar en Pampita Online de las fotos de Luciano Castro: "Lo hicimos con total inocencia"

La misma semana que se viralizaron las fotos prohibidas de Luciano Castro, Pampita le sumó una cuota de polémica al tema al analizar en su programa de TV, en complicidad con sus panelistas, Gege Neumann, Julieta Kemble, Anto Macchi y Puli Demaria, las imágenes íntimas del actor. "Mostrame la foto... No la voy a mostrar en cámara. ¡Epa! No sabíamos estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. Qué bárbaro... ¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien! ¡Y muy bien Luciano, también! Tenemos una amiga (Julieta Novarro) que pasó por ahí", dijo la conductora de Pampita Online, molestando con su observación al aire a Sabrina Rojas, quien no tardó en responderle.

"De mi parte, les pido disculpas. Entiendo que es una violación a su intimidad y no está bueno. Hago un mea culpa, cien por cien". G-plus

"Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono... Mirá si cinco tipos están hablando de las tetas de una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar", sentenció la actriz en Intrusos.

No ajena al escándalo, Gege Neumann habló con el notero del programa de Jorge Rial e hizo un mea culpa al respecto. "Por mi parte, le pido disculpas si la ofendí con algo de lo que dije. Entiendo que a veces uno puede estar hablando y, quizás, no medís las consecuencias de lo que decís. Y lo que ella dijo, eso de que si hubiese pasado al revés, si hubiesen sido cinco hombres hablando de la foto de una mujer, todos hubiéramos saltado mal. Al ser de un hombre, no lo vimos como algo tan terrible. Entonces, yo de mi parte, le pido disculpas si la ofendí a ella y a él. Entiendo que es una violación a su intimidad y no está bueno. Hago un mea culpa, cien por cien”, dijo Gege, arrepentida de su accionar.

"Lo hicimos con total inocencia porque el mensaje de Sabrina fue 'El lomo que me como'. Entonces uno lo sintió como 'Se puede hacer un chiste'. Pero no". G-plus

Y el notero le preguntó: "¿Creés que Carolina va a hacer un pedido de disculpas?". Con convicción, Neumann contestó: "Sí, obvio. Lo hicimos con total inocencia, porque el mensaje de Sabrina fue como desactivando (el tema), matándose de la risa: 'El lomo que me como'. Entonces uno lo sintió como: 'Se puede hacer un chiste'. Pero no. Ella puede hacer un chiste porque es su marido, el resto no. Estoy totalmente de acuerdo con que se haya enojado y pido disculpas por mi parte".