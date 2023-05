"¿Me traés una muzza a domicilio?": Nacho de Marco mostró sus músculos y los piropos estallaron en Instagram

"Full treno, ayunos y sin tomar giladas", escribió al lado de las dos fotos que compartió. La reacción de sus fans no se hizo esperar.

"¿Ahí se puede lavar ropa?", le dijo una usuaria. "Quiero una grande de muzza. Me la traés a domicilio?", le preguntó otra. "Abrígate que te va a hacer mal.. Y si te sigo viendo así a mí tmb", escribió otra fan.

Fotos: Instagram

QUIÉN ES NACHO DI MARCO, EL GALÁN DE ATAV 2

En ATAV 2, Nacho es el sacrificado dueño de una pizzería familiar ubicada frente al teatro donde trabaja Ana Pérez Moretti (Justina Bustos).

Su amor por Ana en la novela de Polka, lo llevará a enfrentarse con el productor teatral Horacio Hills que encarna Juan Gil Navarro.

"Estoy soltero. En este momento estoy tratando de mudarme, porque estaba trabajando en Perú, donde estuve viviendo cuatro años, y cuando volvía hacía base con mi madre", reconoció a Ciudad en una entrevista exclusiva.

En Argentina actuó en Simona, Golpe al corazón, Las Estrellas y Esperanza Mía, entre otras.

En diciembre del año pasado, hablaba de su romance con la actriz chilena Catalina Vallejos. “No sé si me veo casándome, pero sí siendo padre en un futuro lejano, porque aún no está en mis planes inmediato. Me gustaría formar una familia”, aseguró.