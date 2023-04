"Me dijeron que tenía que hacer dieta": Nancy Dupláa recordó sus angustiantes comienzos en la TV

Nancy Dupláa recordó sus primeros pasos en la TV y en diálogo con su ex, Gastón Pauls, contó lo mucho que sufrió por sentir que jamás podría alcanzar el canon estético que caracterizaba a los medios de esa época.

"Yo ya venía sintiéndome poca cosa y, a la semana de empezar en la tele, me dijeron que tenía que hacer dieta. Y yo me veo ahora y pienso que estaba bien, que era flaquita, pero en ese momento me veía al lado de las otras chicas y me sentía horrible", contó Nancy en Seres Libres, el programa de Gastón.

En este contexto, la actriz sumó que le costaba mucho lidiar con las críticas. Sin embargo, aprendió a que no afecten demasiado. "Llegué a asustarme y con el tiempo empeoré. El tema de la fama fue empeorando con el tiempo y, con el desembarco de las redes sociales, fue como una fiesta loca...".

"Tuve que aprender a defenderme y más manifestando mi idea política", sentenció, segura de sí misma.

NANCY DUPLÁA CONTÓ QUE DE CHICA TENÍA PENSAMIENTOS "OSCUROS"

Antes de cerrar, la actriz reveló que de adolescente sentía un temor extremo a que le pasara algo a su familia.

"Tenía pensamientos muy oscuros cuando era chica, si iba al colegio o me tenía que ir algún lugar donde no iban a estar mi papá y mi mamá, pensaba que se iban a morir, principalmente mi mamá...".

"Tuve que aprender a no darle espacio a algunos pensamientos que no conducían a ningún lado, nunca tuve que lidiar con la falopa porque siempre le tuve mucho miedo a todo en general, imaginate a eso. Pero si caí en lugares oscuros y sí lo viví como una adicción. Tengo 53 años y todavía lo sigo trabajando", confesó, a corazón abierto.