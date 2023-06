"Me da asco": Julieta Poggio destrozó a uno de sus compañeros de Gran Hermano y sorprendió a todos

“Todo mal. Medio medio no, la peor. Lo veo y ni lo saludo. La verdad que lo de Agustín no. Creo que mi papá es al que menos quiere de todos. Fue muy fuerte. Imaginate para mi papá ver las cosas que decía. No...”, dijo Poggio sobre Agustín Guardis.

“No hubo ni charla ni nada. Ni en pedo. Me parece... Asco. Me da asco todas las cosas que dijo sobre mí”, cerró Julieta sobre el rechazo que le provoca Agustín.

QUÉ DIJO AGUSTÍN GUARDIS SOBRE JULIETA POGGIO

“Dios mío, qué ganas de agarrarla así. Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra. Se me están acabando las pulgas”, dijo Agustín sobre Julieta en una charla en la casa de Gran Hermano.

“En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. Es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja pero sí para estar un rato”, continuó Guardis.