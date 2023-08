Maxi López respondió ácido cuando le preguntaron por qué no sigue a Wanda Nara en Instagram

Por más que Maxi López y Wanda Nara hayan mejorado de forma categórica el vínculo, el conflicto latente entre ellos siempre resurge y en las últimas horas quedó en evidencia a través de Instagram.

"Hubo momentos en los que nos seguíamos, en otros momentos no. O sea, es la rutina normal", explicó su unfollow el padre de los tres hijos mayores de la esposa de Mauro Icardi.

En la nota desde el aeropuerto de Ezeiza, bromeó por el nuevo desencuentro la madre de Valentino (14), Constantino (12) y Benedicto (11): "No es nada extraño".

Cuando Guido Záffora le comentó que había dado like a un comentario despectivo hacia Wanda, Maxi se defendió: "Si hubiera sido despectivo no habría venido en el momento en que me lo pidió. Al otro día me saqué un pasaje y vine".

MAXI LÓPEZ SE EXPLAYÓ SOBRE SU RELACIÓN CON WANDA NARA

"Siempre mantenemos el contacto", enfatizó Maxi López sobre su exesposa.

"Ahora ella está en Europa, pero no sé cuáles serán los planes futuros. Yo me pongo disponible para lo que ella decida. Después, queda en ella", continuó respecto del delicado estado de salud y emocional de Wanda.

Al final, Maxi López se refirió a Elle, la beba de casi cuatro meses fruto de su relación con Daniela Christiansson: "Hoy también tengo una hija en Europa, así que es justo que vuelva y esté con ella porque es chica y tengo que dar una mano también en casa con Daniela".