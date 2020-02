Maxi López publicó una tierna foto con uno de sus hijos y Diego Maradona le puso "like"

Desde que se separaron, Maxi López y Wanda Nara no lograron limar asperezas. El año pasado, volvieron a enfrentarse ante la Justicia. Públicamente, él la acusó de no haberlo dejado ver durante un año y medio a los hijos que tienen juntos: Constantino, Valentino y Benedicto. Por su parte, ella lo demandó por no pasarles la cuota alimentaria como corresponde.

La enemistad, de a poco, se va apaciguando. De hecho, Maxi recuperó el contacto fluido con sus hijos y así lo demostró a través de Instagram, donde compartió dos divertidas fotos con Constantino e hizo referencia a las pecas de ambos. En la primera, él le da un beso en la mejilla al nene. En la segunda, los dos le dedican una mirada desafiante a la cámara.

¿Qué fue lo que más llamó la atención del posteo? ¡le puso "me gusta"!

Ambos tienen buena onda. Maxi se puso del lado de Diego en su conflicto con Claudia Villafañe y sus hijas. "Estoy seguro de que ella en su corazón sabe todo lo que hiciste y todo el amor que sentís", le había escrito en redes.

Por su parte, Diego aclaró que lo prefiere a él antes que a Mauro Icardi, actual pareja de Wanda. "Icardi no existe. Después de lo que pasó, soy hincha de Maxi", había dicho, refiriéndose a la escándalosa separación.

¡Devolución de cortesías!