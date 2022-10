Maxi López, furioso al ver a sus hijos en el vivo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

El vivo que hizo Mauro Icardi en Instagram le puso los pelos de punta a Wanda Nara y a su abogada Ana Rosenfeld, que salieron a hacer sus propios descargos; aunque las últimas versiones señalan que hubo otro involucrado muy molesto: Maxi López.

Todo comenzó antes del vivo de Icardi, cuando Valentino López posteó en sus stories de Instagram varias cabecitas de payaso arrobando a L-Gante, supuesta pareja de su madre, que en los últimos días dijo que “se estaban conociendo”https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/tremendo-posteo-valentino-hijo-mayor-wanda-nara-maxi-lopez-contra-l-gante_207163 con la mediática.

Varios usuarios criticaron esa publicación y acusaron a Icardi de escudarse en el adolescente para atacar a su ex y al cantante de Cumbia 420, por lo que el futbolista del Galatasaray Spor Kulübü decidió romper el silencio al respecto.

Más sobre este tema El contundente apoyo de la madre de Wanda Nara y Valentino López a Mauro Icardi: la dejaron de seguir en redes

LA FURIA DE MAXI LÓPEZ ANTE EL POSTEO DE MAURO ICARDI EN SUS REDES SOCIALES

“Valu hizo un posteo. Muchos me dijeron que era yo, pero yo me estaba cortando el pelo”, comenzó diciendo. “No quiero meter a los nenes. Pero Valu ya va a cumplir 14 años y tiene poder de decisión, de decir lo que siente y lo que piensa”, aclaró.

“Antes de todo esto, Valentino la llamó a Wanda y le dijo lo que siente. Le dijo que, si sigue en esta postura y con ese comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, agregó Mauro, y le dio un ultimátum a Wanda para que regrese a Turquía, asegurando que él estaba con los cinco hijos de la mediáticas, e hizo foco en que tres de ellos no eran suyos, pese a que los cuidaba “como si los hubiera parido”.

En a la tarde, Juan Etchegoyen reveló cómo le cayó a Maxi López la exposición a la que fueron sometidos no solo Valentino, sino también Constantino, que posteaba sus opiniones durante el vivo de Icardi.

“Todos hablamos de Wanda y de Mauro, pero ¿cómo tomó Maxi el vivo de Icardi? A mí todos me dicen las palabras ‘sacado e indignado’. No le habría gustado nada la exposición de sus hijos en medio del escándalo. A mí me dijeron que está furioso”, dijo.