Maxi López defendió a Daniela Christiansson de las acusaciones de la exempleada de Wanda Nara

Hace pocos días Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi que tiene una grave denuncia contra sus exempleadores, se refirió a la relación que tuvo con Daniela Christiansson, la pareja de Maxi López, y realizó crudas declaraciones. Ahora el futbolista le dedicó palabras de amor a su novia, con quien está esperando su primer hijo.

“Soy la exempleada de Maxi López. Su novia, Daniela, es una persona muy mala, maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida y me la tenía que comprar yo y me enloquecía”, había dicho Carmen en un audio que difundió LAM.

Incluso contó que el trato que la modelo le daba llegó a afectarle la salud. “Me enfermó y tuve que comprarme los remedios porque me agarró pánico. El médico me dijo que tenía un gran estrés por todo lo que había pasado, todo era por ella”, aseveraba.

MAXI LÓPEZ LE DEJÓ UN MENSAJE A DANIELA CHRISTIANSSON TRAS LAS ACUSACIONES DE LA EXEMPLEADA DE WANDA NARA

Daniela compartió una foto de su pancita, en los primeros meses de su embarazo, y el exfutbolista le dejó un comentario.

“Que nada ni nadie arruine este hermoso momento juntos”, puso, luego de la difusión de los fuertes dichos de la empleada doméstica.

