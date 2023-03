Maxi de Gran Hermano 2022 parodió a Julieta Poggio por su escatológico accidente: "La silla se manchó toda"

La parodia que Maximiliano Guidici hizo de Julieta Poggio, enfocado en el escatológico accidente que la participante de Gran Hermano 2022 que logró el tercer puesto en el reality, generó polémica en las redes sociales.

"Alguien hace caca (sic) en una silla. Y así, cosas que pasan adentro de una casa", bromeó el cordobés de barba, que además lucía una peluca extensa y para interpretar el personaje de Laisa detrás de grandes gafas de sol.

En ese momento, Juliana Tini Díaz, la pareja del flamante cómico y también exGH, intervino: "¿Cómo que alguien hace caca en la silla?".

Ahí, Maxi explicó: "A mí me ha pasado con una bikini súper finita, y me vino así, un retorcijón, como un 'uh', y salió. Salió y la silla se manchó. ¡Y no pasa nada! Le puede pasar a cualquiera".

Para cerrar, Maximiliano fue innecesariamente explícito al aludir al desgraciado episodio de Julieta Poggio: "La silla se manchó toda, quedó toda como con caquita".

LAS REDES SOCIALES SE DIVIDIERON ENTRE MAXI GUIDICI Y JULIETA POGGIO TRAS LA PARODIA

Por eso, mientras los fanáticos de Maximiliano Guidici y Juliana Díaz mencionaban a Julieta Poggio como "Popoggio", los admiradores de la finalista de Gran Hermano 2022 cruzaron con todo a la pareja.

"Son dos resentidos, y malas personas. Por algo están juntos, y por algo les va como les va. Después lloran en redes el fracaso que tienen, eso les pasa por mala gente", repudió un usuario de Twitter al compartir el video.