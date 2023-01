Maxi se ganó el auto 0km en Gran Hermano 2022: "No lo puedo creer"

A poco de que comenzara el tremendo desafío del auto en Gran Hermano 2022 en el que los participantes tuvieron que permanecer la mayor cantidad de tiempo de pie para ganarlo, Maxi se convirtió en el ganador del tan ansiado premio.

Luego de quedar en la final junto a Alfa, Julieta, Marcos y Nacho y aguantar 12 horas parados, el joven eligió la llave N° 46 (de entre las 50 que había) con la que abrió el vehículo del que se hizo dueño tras ganar el mayor desafío en lo que va del reality de Telefe.

"¡No lo puedo creer!", gritó el novio de Juliana (quien ya quedó eliminada del programa), totalmente movilizado y con lágrimas en los ojos, mientras sus compañeros se acercaron para abrazarlo y felicitarlo.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: una invasión de tábanos complicó el desafío del auto

Además, el ganador se hizo merecedeor del título de líder de la semana, por lo que no podrá ser votado por los hermanitos y tendrá el poder de salvar a alguien de la placa de nominados.

Más sobre este tema Romina de Gran Hermano 2022 fue la primera en abandonar el desafío del auto

FIRME POSTURA DE COTI SOBRE LAS CRÍTICAS HACIA SU JUEGO EN GRAN HERMANO

A pocos días de convertirse en la última eliminada de Gran Hermano 2022, Coti –una de las participantes más polémicas y cuestionadas dentro del juego- contó cómo le hace frente a las críticas tras su salida de la casa.

“Yo era influencer en Corrientes. Obviamente, que no es para nada lo mismo que acá, pero en su momento, ya me ha tocado recibir críticas malas”, comenzó diciendo la joven en una nota que le dio a LAM.

“Antes me afectaban mucho, pero después un amigo me dijo ‘eso te sirve, Coti’. Y si, no hay mala publicidad. Por ahí, a veces te duele leer algunas cosas pero decís ‘listo, yo estoy acá y vos, detrás de una pantalla’”, agregó.

Más sobre este tema Coti se sinceró sobre la historia de amor que comenzó con Alexis en Gran Hermano

Y cerró, segura con su postura: “Entonces, sinceramente, lo tomo de quién viene y quizás hay muchas cuentas que son falsas. Me quedo con lo bueno. Trato de leer los comentarios lindos y a los feos no les doy mucha bola”.