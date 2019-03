Un móvil de Los Ángeles de la mañana tenía a Matilda Blanco para hablar sobre su rol de jefa de taller en Corte y confección. La especialista en moda comenzó haciéndose la dormida por la espera que había tenido para salir al aire y Karina Iavícoli, una de las últimas angelitas en sumarse, criticó las opiniones que tenía con uno de los concursantes del reality. El principio de una picante pelea.

“Fabián Zitta da gusto escucharlo porque él sabe. Sabe más que vos, digo”, pinchó Karina a Matilda, en alusión al jurado del programa con el que la asesora de moda también está enfrentada. “¿Me llaman para hacer un móvil y van a hablar todo ustedes?”, reaccionó Matilda, mientras Karina seguía defendiendo a Fabricio, uno de los concursantes. “Hablá tranquila, mami”, siguió la angelita.

Karina: "Ahora la culpa es mía si ella no sabe manejar sus emociones. Soy una persona equilibrada y no estuve bien. Manejá mejor las emociones, por un momento pavo te arruiné el día...". G-plus

Unos minutos después, en medio de un clima de tensión, Matilda reconoció que el comentario de Karina “me predispuso mal”. “Ahora la culpa es mía. Si ella no sabe manejar sus emociones”, chicaneó la periodista. “Ángel es mi predilecto y nunca le digo que no. Pero hoy una de sus panelistas no fue agradable conmigo porque me agredió de entrada”, siguió. “Te pido disculpas. Soy una persona equilibrada y no estuve bien. Manejá mejor las emociones, por un momento pavo te arruiné el día...”, siguió firme Karina.

Matilda: "Esta mujer se cree lo mejor del mundo... ¿Qué le pasa hoy? Se está pareciendo mucho a Evelyn. Saquenla de ahí. Ángel, te quiero. Cambiá esas chiruzas que tenés de ese lado. Bueno, la descuento a Andrea". G-plus

“Esta mujer se cree lo mejor del mundo... ¿Qué le pasa hoy? Se está pareciendo mucho a Evelyn. Saquenla de ahí”, arrojó la pelirroja, involucrando a otra de las angelitas. “Se está demostrando lo que es Matilda. Es de carácter. No puede cortarla. Karina le está pidiendo disculpas y la otra sigue”, intervino, momento en el que Matilda terminó dando el portazo. “Bueno, chicos. Ángel, te quiero. Cambiá esas chiruzas que tenés de ese lado. Bueno, la descuento a Andrea Taboada”, terminó diciendo, sorprendiendo al conductor.

Sin embargo, tras unos minutos, Matilda reapareció para contar cómo surgió su pelea con Evelyn von Brocke por un vestido de un Martín Fierro y las aguas terminaron calmándose, para los estándares del explosivo programa de Ángel de Brito.

Matilda Blanco, picantísima con las angelitas de LAM.