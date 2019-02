La asesora de moda analizó los looks que suele usar esta famosa figura y no tuvo filtro a la hora de criticarla.

Es una de las más críticas a la hora de evaluar los diseños que eligen los famosos para asistir a los distintos eventos a los que son convocados. Y si bien su ojo filoso queda al descubierto todas las tardes con sus devoluciones en Corte y confección, Matilda Blanco fue por más y enumeró a la peores vestidas del ambiente.

"Una de mis peor vestidas preferidas es Fátima Florez aunque está mejorando mucho, pero elige mal. Pero no sé qué va a pasar... ¡a ver si me quedo sin trabajo!", comenzó diciendo Matilda en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Matilda Blanco: "Tenemos a Sol Pérez como en el gran podio de las peor vestidas. Creo que es una de las ganadoras porque directamente no usa ropa, usa algunas cositas que le tapan partes del cuerpo". G-plus

"Carmen Barbieri también ha mejorado. Por otro lado, a La Princesita le cuesta los vestidos largos, también mejoró pero necesita tener alguna buena estilista o productora de moda que le cambie el look", agregó.

Por último, la jefa de taller del programa que conduce Andrea Politti por eltrece, reveló el nombre de la que -para ella- tiene serios problemas a la hora de vestirse: "Y tenemos a Sol Pérez como en el gran podio de las peor vestidas. Creo que es una de las ganadoras porque directamente no usa ropa, usa algunas cositas que le tapan partes del cuerpo".

¡Tremendo!