Una fiesta de la revista Gente con las principales figuras de la temporada teatral de Carlos Paz hizo que los famosos se diera cita y en Los Ángeles de la mañana tuvieron a Fátima Florez para hacer su crítica sobre los looks. La nota terminó con un hecho sin precedentes: la especialista en moda terminó aprobando la ropa que eligió Fátima Florez, a quien llama su “mal vestida favorita”.

“El vestido es bastante discreto y yo hoy la tengo que felicitar”, aseguró, sorprendiendo a Ángel de Brito y a sus panelistas, sobre el vestido rojo que eligió la humorista. “¡Me llevó 7 años esto!”, comentó, con humor en referencia al enojo que le provocó muchas de las críticas que le hizo a la imitadora.

Sin embargo, Yanina Latorre no estuvo de acuerdo con Matilda. “Los zapatos son horribles, asquerosos”, lanzó la panelista, sin medias tintas. “No, la hemos visto con cosas más tremendas. Está muy bien, démosle la derecha, está bien”, siguió firme la especialista.

Pero no todos fueron halagos: “Yo de postizos no puedo hablar, ustedes sabrán que no puedo hacerlo últimamente. Ella tiene un tema con esas poses que hace que son como de los años sesenta”, aseveró, y tampoco quedó convencida por el peinado de Fátima. “El pelo debería ser de un color o del otro. Le falta hacerse las raíces. Ella tiene un crecimiento medio californiano, que no sería californiano. Son esas mechas tipo de Coachella que te lo quemó el sol, pero no sería el caso”, detalló.