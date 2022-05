Matilda Blanco y Majo Martino aconsejaron a Locho Loccisano por cómo lo tratan en El Hotel de los Famosos: "¡Enojate!"

Matilda Blanco y Majo Martino aconsejaron a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos tras ver cómo lo tratan los integrantes de ‘la familia’ y fueron contundentes con él.

“No entiendo por qué vos no les contestas y no te plantás”, le dijo la experta en moda y el influencer le respondió: “¿Qué le voy a decir? Las primeras tres semanas me decían A y ponía el pecho, pero ya estoy cansado”.

“Pero hacelo, este nido en el que vos venís y buscás protección se va a desintegrar mañana, entonces, ¿por qué no tomás las riendas del asunto? Enfrentate a todos”, le dijo Majo por su parte.

Al final, Matilda sumó: “Enojate, no te podemos seguir defendiendo toda la vida, si vos no tenés huevos, y no decis lo que sentís, pensas y te ponés fuerte nadie te va a poder seguir defendiendo Locho”.

MAJO MARTINO Y MATILDA BLANCO, INDIGNADAS POR EL MALTRATO QUE SUFRE LOCHO LOCCISANO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Majo Martino y Matilda Blanco se mostraron indignadas por el maltrato que sufre Locho Loccisano por parte de sus compañeros en El Hotel de los Famosos.

“Él tiene que aprender a defenderse, tiene que entender que tiene que plantarse”, dijo Matilda y Majo sentenció: “Quedó muy en claro esta vez quién es quién, falta de respeto, traición, mentiras, insultos, maltrato, todo eso hay”.